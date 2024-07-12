Москва, 12 июля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Украинские войска в Николаевской и Херсонской областях ведут замену бойцов регулярных частей на заключённых, в том числе женщин. Об этом 12 июля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кадр из видео

По словам Лебедева, которые привела «Газета.Ru», ВСУ ведут перемещение регулярных частей из Николаевской и Херсонской областей, как предполагается, в Харьковскую и Сумскую области.

«А на их место привезли зэков и зэчек», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня украинские СМИ сообщили о побеге шестерых вооружённых заключённых из учебного центра «Десна» на территории Черниговской области. Отмечалось, что заключённые перед этим высказали желание вступить в ряды ВСУ.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в конце мая рассказал, что в украинских войсках создадут штурмовые отряды из мобилизуемых заключённых. Он уточнил, что в таких подразделениях будут проходить службу исключительно осуждённые лица.

Малюська 10 июля заявил, что в состав ВСУ планируется призвать 20 тыс. заключённых и лиц с судимостью. По его словам, в этом случае многое якобы будет зависеть от военно-врачебных комиссий, которые будут определять, полезен ли тот или иной боец для украинской армии.