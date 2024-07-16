Донецк, 16 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) российские бойцы впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал», который состоит из бывших заключенных, сообщается в Telegram-канале «Военное дело».

Кадр из видео

«ВС РФ захватили первых пленных из украинского батальона «Шквал» в Новосёловке Первой. Этот батальон был сформирован в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сказано в публикации.

Уточняется, что данное формирование относится к 47-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, в состав которого вошли осуждённые граждане, амнистированные в рамках мобилизации. Их отправили контратаковать на данном участке фронта, однако, все попытки оказались проваленными.

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Также в канале опубликовано видео момента взятия в плен двух военных в одной из построек. В частности, на кадрах видно, как два украинских военных выходят из подвала с поднятыми руками, ложатся лицом на землю и ждут, когда российский солдат проверит обстановку вокруг.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осуждённых. Документ предполагает, что мобилизация осуждённых является добровольной. Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены. Добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

27 мая министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ВСУ сформируют штурмовые отряды из мобилизуемых заключённых. Он подчеркнул, что такие подразделения будут состоять исключительно из осуждённых лиц и в них не войдут другие военнослужащие.