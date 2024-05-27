Киев, 27 мая, 2024, 23:44 — ИА Регнум. ВСУ сформируют штурмовые отряды из мобилизуемых заключённых, заявил 27 мая министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире единого украинского новостного телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он ответил на вопрос о родах войск, в которые направят тех, кто отбывал наказание. Малюська подчеркнул, что такие подразделения будут состоят исключительно из осуждённых лиц и в них не войдут другие военнослужащие.

В апреле министр юстиции Украины заявлял, что из мобилизованных в ВСУ заключённых будут создаваться отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осуждённых. Документ предполагает, что мобилизация осуждённых является добровольной.

Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены. Добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

10 мая Денис Малюська предположил, что в ВСУ могут призвать до 20 тыс. заключённых и лиц, имеющих судимость. Он отметил, что каждый конкретный случай следует рассматривать отдельно, чтобы определить, полезен ли тот или иной боец для украинской армии.

25 мая газета The New York Times, ссылаясь на Малюську, написала, что на Украине выпустили из тюрем 350 заключённых, которые захотели получить условно-досрочное освобождение в обмен на участие в мобилизации в ВСУ.