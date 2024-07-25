Москва, 25 июля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Эксперты из России и США некоторое время назад в рамках «второго трека» обсудили украинский кризис. Контакты прошли в третьей стране, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Контакты «второго трека», под которыми подразумевается взаимодействие по линии экспертов-политологов и других представителей научно-академического сообщества, действительно имели место», — подтвердила она.

Захарова отметила, что в ведомство направляют информацию о содержании подобных «консультаций». Однако участники со стороны США и других недружественных стран имеют антироссийский настрой в силу текущего положения дел на СВО, поэтому МИД не считает такие контакты своевременными, добавила она.

Спикер ведомства подчеркнула, что при этом никто не ограничивает общение отечественных политологов с иностранными коллегами.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации. России удаётся находить точки соприкосновения с американским руководством, взаимодействие идёт по линии военных дипломатов, но предпосылок для нормализации отношений пока нет, добавил он.

4 июля президент России Владимир Путин напомнил, что именно Украина отказалась от переговоров по урегулированию конфликта. Это произошло публично и по прямому указанию Великобритании и США, заявил глава государства. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога для достижения мира и готова продолжить его.

14 июня российский лидер назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.