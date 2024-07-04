Астана, 4 июля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Именно Украина отказалась от переговоров по урегулированию конфликта. Это произошло публично и по прямому указанию Великобритании и США, заявил президент России Владимир Путин 4 июля во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Максим Гучек/РИА Новости

Он напомнил, что Россия — и это известно — никогда не отказывалась от диалога для достижения мира и готова продолжить его. Предложенный Москвой план урегулирования позволит одномоментно прекратить боевые действия и инициировать переговорный процесс, добавил российский лидер.

«Отказалась от переговоров именно Украина. Причём сделала это публично, по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чём украинские официальные лица говорят прямо и открыто», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня снова заявил о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

20 июня Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Он отметил, что со стороны Верховной рады пока нет никаких сигналов о готовности к диалогу.