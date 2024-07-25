Киев, 25 июля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Украинские бизнесмены решили разбирать старые Tesla ради аккумуляторов на фоне проблем с электроэнергией на Украине. Об этом в интервью Financial Times рассказал предприниматель Александр Бенца.

TASS/IMAGO/Dean Pictures

«Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдется почти в $10 тыс. И вы можете превратить её в 12 аккумуляторов, а также продавать запчасти», — поделился он.

Проблемы с электроэнергией на Украине натолкнули предпринимателя на мысль, что один электрокар можно превратить в несколько домашних аккумуляторных систем. Каждая из них способна выдавать 5 кВт·ч и обеспечить электричеством квартиру на 10 часов.

Бенц рассказал, что за последние два месяца спрос на аккумуляторы сильно вырос, а с приближением зимы будет только увеличиваться.

Министерство энергетики Украины 21 июля из-за дефицита электроэнергии запросило помощь у Румынии, Словакии, Польши и Венгрии. Согласно сообщению украинского ведомства, четыре европейские страны импортируют 25 682 МВт·ч.

Американская газета The New York Times писала, что разрушенная энергетическая система столкнулась с аномально жаркой погодой, которая может привести к её краху. Власти начали вводить массовые веерные отключения по всей стране. Во всех регионах Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

Как заявлял премьер Украины Денис Шмыгаль, власти Киева не могут устранить повреждения в энергосистеме. В этой связи власти призвали жителей экономить электроэнергию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные наносят удары по энергообъектам на Украине в ответ на действия ВСУ. Как пояснил президент, зимой российская сторона, исходя из гуманитарных соображений, не осуществляла таких действий, чтобы не оставить социальные учреждения без электричества.