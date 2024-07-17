Вашингтон, 17 июля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномально жаркой погодой, которая может привести к её краху. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание отметило, что в течение нескольких месяцев электросеть Украины находилась под неоднократными ударами ракет и беспилотников, в связи с чем были выведены из строя электростанции и подстанции. В данный момент её работоспособности угрожает жаркая погода.

«Большая часть страны переживает необычно жаркую летнюю погоду, температура достигает 104 градусов по Фаренгейту или 40 градусов по Цельсию», — указано в публикации.

Как уточняется в публикации, чтобы избежать краха электросети, власти начали вводить массовые веерные отключения по всей территории страны. Большинство зданий столицы сейчас стали оставаться без электричества не менее чем на 10 часов в день.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявила, что всех регионах Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Причиной этого стал значительный дефицит электроэнергии в системе после повреждений.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что власти киевского режима не могут устранить повреждения в энергосистеме страны. Он также призвал к экономии электроэнергии жителей контролируемых Киевом регионов.

Президент России Владимир Путин отметил, что войска вооружённых сил РФ (ВС РФ) наносят удары по энергообъектам на Украине в ответ на действия ВСУ. Он добавил, что зимой Россия исходила из гуманитарных соображений и не осуществляла таких действий, чтобы не оставить без электроэнергии социальные учреждения.