Киев, 21 июля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Украина на фоне дефицита электроэнергии запросила помощь из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии, сообщила 21 июля пресс-служба украинского министерства энергетики.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объёмом 25 682 МВт·ч», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины.

При этом, отмечается в релизе, экспорта электроэнергии нет и не предвидится.

Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномально жаркой погодой, которая может привести к её краху, отмечала ранее американская газета The New York Times. Как уточняется в публикации, чтобы избежать краха электросети, власти начали вводить массовые веерные отключения по всей территории страны. Большинство зданий столицы сейчас стало оставаться без электричества не менее чем на 10 часов в день.

Пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» в мае информировала, что во всех регионах Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Причиной этого стал значительный дефицит электроэнергии в системе после повреждений.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, власти киевского режима не могут устранить повреждения в энергосистеме страны. Он также призвал к экономии электроэнергии жителей контролируемых Киевом регионов.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Вооружённые силы России наносят удары по энергообъектам на Украине в ответ на действия ВСУ. По его словам, зимой РФ исходила из гуманитарных соображений и не осуществляла таких действий, чтобы не оставить без электроэнергии социальные учреждения.