Киев, 26 апреля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Киевский режим не может устранить повреждения в энергосистеме страны, заявил 26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Global Look Press

В своём Telegram-канале Шмыгаль написал, что ситуация остаётся сложной, и призвал жителей контролируемых Киевом регионов экономить электроэнергию.

«Ситуация в энергетике остаётся сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев», — написал премьер-министр Украины.

Украина импортирует электроэнергию из европейских стран и намеревается «усилить энергосистему через её децентрализацию», добавил Шмыгаль.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года ВС РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Минобороны в апреле 2024 года сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов киевского режима. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками. Все назначенные цели были поражены.