Москва, 25 июля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины не фигурировала в беседе президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом в Москве, сообщил на брифинге 25 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Гердо/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад

«Нет, тема Украины не фигурировала», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что на встрече Путина и Асада состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, связанным с положением дел вокруг Сирии. Других подробностей беседы между лидерами России и Сирии он не привёл.

Встреча Путина и Асада прошла в Кремле 24 июля. Стороны обсудили торговые отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Асад напомнил, что его визит совпал с юбилеем установления дипотношений между Россией и Сирией. Асад в беседе с Путиным заявил, что на протяжении десятилетий российско-сирийские отношения сохраняли доверительный уровень — и это показатель зрелости народов двух стран.

По итогам встречи глав двух государств Песков заявил, что она прошла без подписания каких-либо документов.