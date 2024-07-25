Киев, 25 июля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. То, что вице-президент США Камала Харрис на групповой фотографии на саммите по Украине в Швейцарии оказалась позади руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака, является проявлением «внешнеполитического гения» последнего. Такое мнение 25 июля высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.

Фото: Swiss MFA

«Ещё одно свидетельство «внешнеполитического гения» Андрея Борисовича (Ермака. — Прим. Ред.), о котором почему-то умалчивает наша пресса — размещение вице-президента США Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Андрею Борисовичу», — написал он в своём Telegram-канале.

Дубинский сыронизировал, что такого рода позиция считается «гарантом успехов» на контролируемой Киевом территории, и пошутил, что именно таким образом выстраиваются отношения с кандидатами в президенты с главным партнёром Украины.

На общей фотографии «мирного» саммита в Швейцарии Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся в центре президента страны Виолы Амхерд, выделяясь одеждой в стиле милитари и ростом. Вице-президент США на фото стоит сзади главы него.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о решении выйти из предвыборной гонки. Он также призвал демократов выдвинуть кандидатом на пост главы Белого дома Харрис.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее заявила, что Байден с момента вступления в должность всегда считал Харрис готовой занять пост президента США. По её утверждению, решение американского лидера якобы никак не связано с состоянием его здоровья.