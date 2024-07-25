Хабаровск, 25 июля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в селе Тополево в Хабаровской области пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом 25 июля сообщили в комитете правительства региона по гражданской защите.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пять человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в квартире дома в селе Тополево», — процитировало слова представителя ТАСС.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали двое взрослых — мужчина и женщина, а также трое детей.

Как передавало ИА Регнум, утром 22 июля МЧС сообщило о взрыве газа в Апшеронске, в результате чего сильно пострадало одно из зданий на улице Ворошилова. Ведомство опубликовало видео спасения женщины из-под образовавшихся при взрыве завалов.

Позднее в этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что при взрыве газа в Апшеронске сильно пострадали торговые ряды в центре города. Он уточнил, что медики оказывают необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в Апшеронске по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Уточнялось, что четверых пострадавших при взрыве госпитализировали.