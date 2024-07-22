Здание обрушилось при взрыве газа на Кубани, есть пострадавшие
Апшеронск, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Здание обрушилось в городе Апшеронске в Краснодарском крае в результате взрыва газа, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.
Инцидент произошёл в районе восьми утра в доме на улице Ворошилова. После взрыва газа вспыхнул пожар.
«Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Пожар оперативно локализовали. В результате ЧП пострадали люди, отметили в ведомстве, не уточнив, сколько человек получили травмы. Одного человека спасли из-под завалов.
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