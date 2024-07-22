Апшеронск, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Здание обрушилось в городе Апшеронске в Краснодарском крае в результате взрыва газа, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кадр из видео

Инцидент произошёл в районе восьми утра в доме на улице Ворошилова. После взрыва газа вспыхнул пожар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903460" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры спасения человека в Апшеронске

«Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Пожар оперативно локализовали. В результате ЧП пострадали люди, отметили в ведомстве, не уточнив, сколько человек получили травмы. Одного человека спасли из-под завалов.

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