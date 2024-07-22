Апшеронск, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили после взрыва газа в городе Апшеронске, сообщили 22 июля в пресс-службе управления СК РФ по Краснодарскому краю.

МЧС России

Отмечается, что в торговых павильонах на улице Ворошилова произошло возгорание. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

«По предварительным сведениям, есть пострадавшие, четверо из которых доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Пока не установлено точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм.

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