Взрыв газа в Апшеронске разрушил торговый ряд, сообщил губернатор Кубани
Апшеронск, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в Апшеронске сильно пострадали торговые ряды в центре города, сообщил 22 июля губернатор Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
ГУ МЧС Кубани
«Разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, есть пострадавшие», — сообщил Кондратьев.
Кадры спасения человека в Апшеронске
Глава региона отметил, что следственные органы выясняют причину взрыва газа. Спасатели разбирают завалы. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Как сообщало ИА Регнум, МЧС утром 22 июля проинформировало о взрыве газа в Апшеронске, в результате которого сильно пострадало одно из зданий на улице Ворошилова.
Сообщалось о том, что есть пострадавшие. Ведомство опубликовало видео спасения женщины из-под завалов.