Великий Новгород, 18 июля, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Жителя Великого Новгорода задержали по подозрению в совершении государственной измены, сообщили в Управлении ФСБ России по Новгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

«Сотрудниками УФСБ России по Новгородской области пресечена противоправная деятельность жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что подозреваемый являлся сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса. Он инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Выполняя данное ему задание, злоумышленник передал последнему сведения о местоположении войсковых частей на территории Новгородского района. Также фигурант сообщил куратору данные о месте своей работы, о назначении и объёмах выпускаемой продукции.

На допросе задержанный признался, что по просьбе сотрудника украинской военной разведки сделал фотографию отделения полиции и скинул данные в электронный справочник с картами городов о нахождении воинской части. Он добавил, что пошёл на этот шаг добровольно. Задержанный раскаялся в содеянном.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как сообщало ИА Регнум, в Приморском крае арестовали местного жителя по обвинению в передаче ГУР Украины сведений об уязвимых местах на железной дороге. Об этом сообщили в краевом пограничном управлении ФСБ России. Также приморец передавал информацию о способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистических структур, который размещал в Сети призывы, угрожающие безопасности России. Ему грозит до шести лет лишения свободы.