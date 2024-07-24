Ростов-на-Дону, 24 июля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержали сотрудника одного из предприятий, который передавал в Киев данные о расположении Вооружённых сил России, сообщили 24 июля в ФСБ.

Андрей Стенин

«Установлено, что работник одного из предприятий Ростова-на-Дону в апреле текущего года передал стороне противника данные, которые могли быть использованы против Вооружённых сил Российской Федерации, повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры», — сообщили в ведомстве.

У задержанного изъяли использовавшиеся для контактов с Киевом средства связи. Следственный отдел ФСБ возбудил против мужчины уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 12 июля проинформировала о задержании в Крыму гражданина Украины, который передавал в Киев данные о расположении ВС России в регионе. Мужчина по заданию украинских кураторов установил камеры видеонаблюдения и в режиме реального времени передавал информацию в Киев. Против украинского гражданина возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ), суд отправил его под арест.

ФСБ 18 июля сообщила о задержании сотрудника одного из оборонных предприятий Великого Новгорода по подозрению в госизмене. Мужчина передавал украинской разведке информацию о расположении ВС РФ в регионе. Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.