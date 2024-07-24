Москва, 24 июля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вечером 24 июля в небе над Курской областью 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Минобороны РФ также уточнило, что их перехватывали в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени (совпадает с местным).

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 июля врио главы Курской области Алексей Смирнов написал, что над территорией региона российские военные нейтрализовали 13 беспилотников ВСУ. Один из них обезвредили в Медвенском районе.

Через некоторое время врио главы Курской области проинформировал об уничтожении ещё четырех БПЛА украинской армии. Он поблагодарил российские силы ПВО за отражение нападений.