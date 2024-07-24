Минобороны сообщило об отражении массированной атаки БПЛА в Курской области
Минобороны России: силы ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ в Курской области
Москва, 24 июля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вечером 24 июля в небе над Курской областью 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны России.
«Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Минобороны РФ также уточнило, что их перехватывали в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени (совпадает с местным).
Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 июля врио главы Курской области Алексей Смирнов написал, что над территорией региона российские военные нейтрализовали 13 беспилотников ВСУ. Один из них обезвредили в Медвенском районе.
Через некоторое время врио главы Курской области проинформировал об уничтожении ещё четырех БПЛА украинской армии. Он поблагодарил российские силы ПВО за отражение нападений.