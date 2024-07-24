Курск, 24 июля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Одна женщина пострадала в результате пожара в частном жилом доме после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курском районе, сообщил 24 июля врио главы Курской области Алексей Смирнов.

Niklas Freidwall Пожар

Он уточнил, что это случилось в посёлке Юбилейный. Пострадавшая получила ожоги, пытаясь потушить возгорание.

«Сегодня в посёлке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнём», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Жилище также повредили осколки. Смирнов пообещал, что власти окажут помощь собственнику.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы Курской области проинформировал о том, что в регионе российские военные сбили 17 дронов ВСУ. Обломки одого из этих БПЛА упали в Медвенском районе.

Позже Министерство обороны России уточнило, что вечером 24 июля силы противовоздушной обороны РФ в Курской области отразили атаку 18 беспилотников украинской армии. Их сбивали в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени (совпадает с местным).