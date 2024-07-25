Москва, 25 июля, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Новая схема возврата средств, украденных мошенниками у граждан с банковских счетов, начинает действовать в РФ с 25 июля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка (ЦБ) России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В соответствии с нововведениями, которые описываются на сайте регулятора, банки должны возвращать похищенные средства не позднее 30 дней после получения заявления от клиента. В течение указанного времени у организаций есть право проверять обращение клиента.

Банк будет обязан вернуть деньги, если он допустил перевод средств на мошеннический счёт, внесённый в специальную базу ЦБ. Кроме того, возврат денег также предусмотрен в случаях, если банк не направлял клиенту уведомление о переводе, совершённом с его счёта без согласия на списание.

Также банкам предписано возвращать деньги клиентам, уведомивших о потере банковской карты или о том, что картой воспользовались без их согласия.

Целью новой схемы является борьба с хищением денег мошенниками. Инициатива предполагает внедрение комплекса механизмов, улучшающих работу антифрод-систем в банках.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года независимый финансовый эксперт Михаил Хромов подчеркнул, что если власти заставят банки ввести слишком жёсткий контроль за финансовыми операциями их клиентов, то это может привести к тому, что кредитные организации недополучат часть дохода, а граждане останутся без своевременно оказанных им финансовых услуг.

В начале июня 2024 года зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что жителям России ежедневно поступает 20 млн звонков от телефонных мошенников. По его словам, по итогам 2023 года объёмы средств, похищенных у граждан, выросли до 250 млрд рублей.

11 июля Банк России в два раза расширил список признаков мошеннических операций, которые должны блокировать банки. Их число увеличилось их количество до шести.