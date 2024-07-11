Москва, 11 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Банк России пополнил перечень признаков мошеннических операций, увеличив их количество до шести. Об этом регулятор сообщил 11 июля на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, — теперь их шесть», — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Нововведение начнёт действовать с 25 июля, когда вступит в силу приказ ЦБ РФ с обновлёнными критериями. С этого дня также вступит в силу закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.

Банки должны будут приостанавливать переводы на те счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Информацию о таких операциях банки получают на основе своих антифрод-систем. Банк должен будет приостанавливать переводы даже в том случае, если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не поступали в базу данных ЦБ РФ, а остались только в собственной базе банка.

Второй критерий — это информация о возбуждённом уголовном деле против получателя средств. В банк такие сведения могут поступать по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранителями на площадке ФинЦЕРТ ЦБ РФ. Так, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят документ о возбуждении уголовного дела, банк приостановит зачисление средств на счёт.

Третий новый критерий — свидетельствующие о мошеннической операции данные, поступившие в банк от сторонних организаций. Это может быть информация от операторов связи, когда они зафиксировали нехарактерную для клиента телефонную активность перед переводом денег.

В сентябре 2018 года ЦБ РФ определил три признака подозрительных операций, которые банки также должны учитывать при совершении переводов.

Во-первых, банки должны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных ЦБ РФ о мошеннических счетах. Во-вторых, если выявлена нетипичная для клиента операция — например, по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения. В-третьих, если зафиксирована попытка перевести деньги с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нём имеется в базе данных ЦБ РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин рассказал о новых правилах ЦБ РФ, позволяющих оперативно выявлять телефонных мошенников. Он сообщил, что с октября 2023 года регулятор должен получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов, а не только о конечном получателе похищенных денег.

В начале июня в Сбербанке сообщили, что жителям России ежедневно поступает 20 млн звонков от телефонных мошенников. За 2023 год объёмы похищенных средств выросли до 250 млрд рублей. Как заявил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов, пора запретить продажу любых SIM-карт по зарубежным ID-картам.