Москва, 15 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Если власти вынудят банки ввести слишком жёсткий контроль за финансовыми операциями их клиентов, то это может привести к тому, что сами кредитные организации недополучат часть дохода, а клиенты останутся без своевременно оказанных им финансовых услуг. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 ноября заявил независимый финансовый эксперт Михаил Хромов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее глава департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что банки должны разделять часть потерь со своими клиентами, пострадавшими от действий мошенников.

По словам Хромова, в такой ситуации общего подхода быть не может и всё зависит от того, что на чьей стороне была утечка, которой сумели воспользоваться мошенники.

«Если мошенник пользуется информацией, которая получена тем или иным способом у банка, тогда ответственность в той или иной форме должен нести банк. А если человек сам всё рассказал первому встречному и потом лишился всего, то здесь вины банка нет, — констатировал эксперт. — Основной вопрос в том, чтобы банки были заинтересованы в том, чтобы улучшать контроль на своей стороне. Контроль за утечкой информации».

При этом он подчеркнул, что всё зависит от конкретного случая. Например, если пенсионерка берёт кредит на полтора миллиона, то в этом есть и вина банка. Правда, не столько в утечке информации, сколько в неэффективном комплаенсе (среди прочего, система оценки рисков — прим. ИА Регнум), который пропускает такие операции.

«Банки ведут бизнес и на любой сделке клиента получают свой доход. Поэтому слишком жёсткое регулирование плохо: банки не получат дохода, а клиенты — своевременно оказанных услуг», — сказал Хромов.

В свою очередь, директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков нашёл инициативу Чебескова несправедливой и иронично заметил, что, по такой логике, финансовую ответственность должны нести профильные ведомства, которым поручено бороться с мошенниками.

Он согласился с тем, что если банки будут нести потери из-за действий мошенников, то это сильно замедлит время транзакций, поскольку финансовая организация будет дотошно всё проверять.

«Плюс возрастёт себестоимость финансовых услуг, так как, условно говоря, полк солдат будет сидеть и проверять — правильно они идентифицировали клиента или нет. Вводить дополнительные системы идентификации. А это всё деньги», — спрогнозировал Солодков.

Ранее, выступая на конференции «Территория финансовой безопасности», Чебесков заявил, что в России следует мотивировать банки к тому, чтобы они активнее боролись с мошенниками. Добиться этого, по его мнению, можно заставляя банки компенсировать клиенту часть похищенных у него мошенниками средств. Чебесков напомнил, что сейчас в большинстве случае гражданин вынужден сам разбираться сам, и только в 5% случаях ему удаётся что-то доказать и вернуть деньги. Вместе с тем, если банк тоже будет платить за то, что было похищено у его клиента, то эта организация будет «сильно стараться», борясь с мошенниками.

До этого ИА Регнум сообщало о новой схеме, которую, как выяснили в ЦБ РФ, разработали мошенники. Оказалось, что они звонят главам крупных компаний и государственных органов от имени региональных руководителей отделений регулятора и предупреждают о «важном звонке», в ходе которого пытаются выманить конфиденциальные данные или денежные средства.

Кроме того, ещё об одной схеме предупредили в ВТБ. По его данным, мошенники начали звонить гражданам через приложения площадок для объявлений — получая входящий вызов из знакомого приложения, пользователь полагает, что к нему обращаются в связи с его объявлением, не подозревая обман.

Плюс есть информация, что у пользователей могут украсть пароли от интернет-банка. В этом случае на смартфон или компьютер устанавливаются шпионские программы, которые передают все данные, вводимые на этом устройстве.