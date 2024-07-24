Вашингтон, 25 июля, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис из-за своих амбиций скрывала информацию о серьёзных проблемах со здоровьем у главы Белого дома Джо Байдена, написал 24 июля американский журналист и политический активист Чарли Кирк.

Сергей Корсун ИА Регнум Байден, Камала Харрис, выборы в США

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) радиоведущий выразил мнение, что она намерена вовлекала Байдена в эту ситуацию, и теперь заняла его место. Кирк назвал Харрис расчетливой, бессердечной и жаждущей власти женщиной.

Журналист также считает, что вице-президент ставит свои цели выше интересов США. Он полагает, что амбиции Харрис подорвут положение страны.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден объявил, что отказывается от борьбы за президентское кресло в рамках выборов, которые пройдут в США в ноябре 2024 года. Вместе с тем он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения текущего срока полномочий. Байден также поддержал Камалу Харрис в качестве претендента от демократов на пост главы главы государства.

24 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Байдена выйти из предвыборной гонки не связано с состоянием его здоровья. По её словам, этот шаг был для американского лидера «личным и сложным».

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков увидел признаки внутреннего раскола в Демократической партии США из-за Камалы Харрис. Он допустил, что американскую администрацию могут покинуть те лица, которые ранее не воспринимали действующего вице-президента страны всерьёз.

До этого появилась информация о том, что со своих должностей могут уйти госсекретарь СШАЭнтони Блинкен, советник руководителя Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.