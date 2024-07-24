Москва, 24 июля, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Признаки внутреннего раскола наблюдаются в Демократической партии США из-за вице-президента страны Камалы Харрис, решившей участвовать в борьбе за президентское кресло вместо главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 23 июля написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так сенатор отреагировал на информацию о смене ряда ключевых чиновников в американском руководстве в случае её победы на предстоящих выборах.

«Началось: в стане демократов пошли трещины. В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис», — отметил он в своём Telegram-канале.

Пушков предположил, что из администрации Соединённых Штатов могут уйти те лица, которые ранее не воспринимали действующего вице-президента всерьёз. Парламентарий также подчеркнул, что с кандидатурой Харрис не согласны многие демократы.

По словам Пушкова, именно такого раскола пытался избежать Байден. Российский сенатор добавил, что ситуация, которая складывается в Демократической партии, будет выгодна американскому экс-президенту Дональду Трампу, который также участвует в предвыборной гонке.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, написала, что некоторые ключевые члены действующей администрации США уйдут в отставку, если новым главой государства станет Камала Харрис. Так, свои должности могут покинуть американский госсекретарь Энтони Блинкен, советник руководителя Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

Ранее Джо Байден объявил о решении прекратить участие в борьбе за президентское кресло. Он также заявил, что продолжит исполнять обязанности президента до завершения срока своих полномочий. Байден также поддержал Харрис в качестве нового кандидата от демократов на предстоящих выборах.

23 июля стало известно, что лидеры демократического большинства в Конгрессе США одобрили кандидатуру Камалы Харрис для выдвижения в президенты.