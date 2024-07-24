Пушков заявил о расколе в Демократической партии США
Сенатор Пушков: в Демократической партии США проявились признаки раскола
Москва, 24 июля, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Признаки внутреннего раскола наблюдаются в Демократической партии США из-за вице-президента страны Камалы Харрис, решившей участвовать в борьбе за президентское кресло вместо главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 23 июля написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Так сенатор отреагировал на информацию о смене ряда ключевых чиновников в американском руководстве в случае её победы на предстоящих выборах.
«Началось: в стане демократов пошли трещины. В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис», — отметил он в своём Telegram-канале.
Пушков предположил, что из администрации Соединённых Штатов могут уйти те лица, которые ранее не воспринимали действующего вице-президента всерьёз. Парламентарий также подчеркнул, что с кандидатурой Харрис не согласны многие демократы.
По словам Пушкова, именно такого раскола пытался избежать Байден. Российский сенатор добавил, что ситуация, которая складывается в Демократической партии, будет выгодна американскому экс-президенту Дональду Трампу, который также участвует в предвыборной гонке.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, написала, что некоторые ключевые члены действующей администрации США уйдут в отставку, если новым главой государства станет Камала Харрис. Так, свои должности могут покинуть американский госсекретарь Энтони Блинкен, советник руководителя Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.
Ранее Джо Байден объявил о решении прекратить участие в борьбе за президентское кресло. Он также заявил, что продолжит исполнять обязанности президента до завершения срока своих полномочий. Байден также поддержал Харрис в качестве нового кандидата от демократов на предстоящих выборах.
23 июля стало известно, что лидеры демократического большинства в Конгрессе США одобрили кандидатуру Камалы Харрис для выдвижения в президенты.