Вашингтон, 23 июля, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост американского лидера Дональд Трамп заявил, что собирается провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 июля в своём поместье во Флориде, после предполагаемой встречи израильского премьера с действующим президентом США Джо Байденом.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

«С нетерпением жду встречи с Биби Нетаньяху в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде в четверг», — написал он в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, во время его президентства на Ближнем Востоке царили «мир и стабильность», а также удалось заключить «исторические Авраамовы соглашения», которые он пообещал Тель-Авиву вновь подписать.

Экс-глава Белого дома также отметил неспособность, по его мнению, вице-президента США Камалы Харрис остановить «смертоносные войны».

«Как я уже говорил в беседах с… [главой киевского режима Владимиром] Зеленским и… мировыми лидерами в последние недели, моя программа «Мир через силу» продемонстрирует миру, что эти ужасные, смертоносные войны и жестокие конфликты должны закончиться. Умирают миллионы, и Камала Харрис никоим образом не способна это остановить», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля Нетаньяху выпустил обращение в связи с покушением на Трампа на митинге в штате Пенсильвания. В нём израильский премьер отметил, что он и его супруга шокированы произошедшим, а также молятся за экс-президента США.

Трамп 3 июня пообещал экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Хабибу Нурмагомедову, что остановит конфликт в Палестине в случае избрания его на пост президента США. Беседа политика со спортсменом состоялась на турнире UFC в США, на котором Нурмагомедов был секундантом на бое.