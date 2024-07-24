Вашингтон, 24 июля, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Утверждения о том, что действующий президент США Джозеф Байден может сложить с себя полномочия до завершения президентского срока являются смехотворными. Такое заявление сделала 24 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Ответ на утверждения о том, что он может уйти в отставку, сводится к тому, что мы считаем любые предположения такого рода смехотворными», — указала Жан-Пьер.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что Байдену за его президентский срок удалось сделать больше, чем многим другим американским лидерам за два срока. По словам Жан-Пьер, глава Белого дома хочет завершить начатую работу.

Жан-Пьер подчеркнула, что Байден «абсолютно точно» уверен в том, что сможет доработать оставшиеся полгода своего президентского срока.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, решение действующего президента США Байдена выйти из предвыборной гонки является личным и не связано с состоянием его здоровья.

глава Белого дома 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Байден уточнил, что решил сделать это в интересах Демократической партии и будущего США. Он также предложил сделать кандидатом от демократов на президентских выборах вице-президента США Камалу Харрис.

Байден также заявил о намерении продолжать исполнять полномочия главы государства до конца нынешнего срока.