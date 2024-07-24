Курск, 24 июля, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 24 июля сбили над территорией Курской области ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Сбито ещё четыре украинских БПЛА самолётного типа. Спасибо ПВО!» — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что около 22:30 мск российские военные нейтрализовали в небе над Курской областью 13 беспилотников украинских войск. Одну из воздушных целей, как уточнил врио губернатора региона, сбили над территорией Медвенского района.

Как проинформировали в Министерстве обороны России, всего при отражении массированной атаки БПЛА дежурными средства ПВО было уничтожено 18 вражеских дронов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 июля ВСУ с помощью беспилотника атаковали в районе села Волфино комбайны, работавшие на уборке урожая. В результате вооружённой агрессии пострадали трое земледельцев. По словам Алексея Смирнова, повреждена уборочная техника, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

До этого украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие во Льгове. При сбросе взрывного устройства на территории объекта произошло возгорание, которое оперативно потушили.