Курск, 24 июля, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Вечером 24 июля система противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовала в небе над Курской областью 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В своё Telegram-канале он уточнил, что один из дронов военные уничтожили над территорией Медвенского района.

Также Смирнов написал, что ВСУ обстреляли посёлок Волфинский Глушковского района. В результате этого ранило женщину и повредило хозяйственные постройки. Пострадавшую доставили в Глушковскую районную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июля украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие в городе Льгове в Курской области. Из-за сброса взрывных устройств начался пожар на территории этого объекта. Его оперативно потушили.

24 июля ВСУ также направили свои беспилотники на комбайны, работавшие на уборке урожая недалеко от села Волфино Глушковского района. В результате ударов пострадали три работника. Их госпитализировали в Глушковскую районную больницу. Также получила повреждения уборочная техника.