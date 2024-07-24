Украинский дрон атаковал комбайны во время уборки урожая в Курской области
Трое земледельцев пострадали при атаке украинского дрона в Курской области
Курск, 24 июля, 2024, 21:36 — ИА Регнум. В Курской области украинский беспилотник атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Об этом 24 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Это произошло недалеко от села Волфино Глушковского района.
«Ранены трое земледельцев», ― написал врио главы региона в Telegram-канале.
Смирнов добавил, что пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу, где им оказывается необходимая помощь. Также, по его словам, повреждения получила уборочная техника.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июля Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали неработающее предприятие в городе Льгове в Курской области. При сбросе БПЛА взрывных устройств на территории предприятия произошло возгорание. Сотрудники пожарных служб оперативно потушили пожар. О возможных пострадавших не сообщается.
В течение ночи 19 июля ВС России поразили 11 БПЛА над Курской областью. Как сообщил Смирнов, в результате падения обломков украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Обломки сбитых российскими военными БПЛА упали на нескольких улицах Курска.