Курск, 24 июля, 2024, 21:36 — ИА Регнум. В Курской области украинский беспилотник атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Об этом 24 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Это произошло недалеко от села Волфино Глушковского района.

«Ранены трое земледельцев», ― написал врио главы региона в Telegram-канале.

Смирнов добавил, что пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу, где им оказывается необходимая помощь. Также, по его словам, повреждения получила уборочная техника.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июля Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали неработающее предприятие в городе Льгове в Курской области. При сбросе БПЛА взрывных устройств на территории предприятия произошло возгорание. Сотрудники пожарных служб оперативно потушили пожар. О возможных пострадавших не сообщается.

В течение ночи 19 июля ВС России поразили 11 БПЛА над Курской областью. Как сообщил Смирнов, в результате падения обломков украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Обломки сбитых российскими военными БПЛА упали на нескольких улицах Курска.