Льгов, Курская область, 24 июля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на 24 июля атаковали неработающее предприятие в Курской области. Об этом в среду сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в городе Льгове», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Смирнова.

По информации врио губернатора Курской области, при сбросе БПЛА взрывных устройств на территории предприятия произошло возгорание.

Он добавил, что сотрудники пожарных служб оперативно потушили возгорание. О возможных пострадавших не сообщается.

Как сообщили в Министерстве обороны, в течение ночи российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией РФ три украинских БПЛА. Все воздушные цели были уничтожены в Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июля украинские войска атаковали Новопетровку в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА ВСУ врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего полностью разрушилась часть здания. Кроме того, украинские беспилотники атаковали Шебекино и посёлок Красное в Шебекинском городском округе. В результате сброса взрывного устройства повреждения получили два легковых автомобиля, при атаке FPV-дрона полностью разрушена крыша частного домовладения. О пострадавших также не сообщалось.

В ночь на 24 июля Гладков сообщил, что украинские военные сбросили с БПЛА взрывное устройство возле многоквартирного дома в городе Грайвороне. В результате удара выбило окна в одной из квартир этого дома.