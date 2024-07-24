Москва, 24 июля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в подрыве внедорожника на севере Москвы. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

РИА Новости / Сергей Бобылев

«Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что следователи также установили автомобиль, на котором подозреваемый в преступлении добрался до места совершения теракта, и в настоящее время проводят его осмотр.

На месте взрыва работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов московского главка СК, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля на севере Москвы взорвался автомобиль, в результате чего пострадал водитель машины и находившаяся там же женщина. Мужчине взрывом оторвало конечности, а у женщины рваные раны лица.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля. В МВД России назвали предварительной причиной взрыва детонацию взрывного устройства.

Позднее взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из взорванного в Москве автомобиля, которые погрузили в контейнер и вывезли. Они также обследовали прилегающую к месту взрыва территорию и проверили другие припаркованные во дворе автомобили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля заявил о преждевременности делать выводы о наличии украинского следа в подрыве внедорожника на севере Москвы. Он также призвал дать следователям время для проведения необходимой работы по этому делу.