Москва, 24 июля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Следственный комитет предложил на законодательном уровне закрепить в Уголовном кодексе в качестве отягчающего обстоятельства для совершивших преступление иностранцев нелегальное пребывание в России. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе СК.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В ведомстве отметили, ссылаясь на статистику, что преступления со стороны незаконных приезжих представляют повышенную опасность для общества. Также отмечается, что иностранцы сознательно игнорируют требования законодательства страны пребывания, находясь на территории государства в нарушение установленного в нём порядка и правил проживания.

«Полагаем целесообразным дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание (статья 63 УК РФ), таким пунктом как «совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка», ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

В комитете уверены, что такое нововведение не будет дискриминировать иностранных граждан как социальную группу, поскольку направлено лишь на тех из них, кто находится в стране нелегально.

Как сообщало ИА Регнум, глава СК РФ Александр Бастрыкин 27 июля на Петербургском международном юридическом форуме призвал ужесточить миграционную политику в стране. Он сообщил, что в течение прошлого года общее количество преступлений экстремистского характера выросло в стране на 147%.

Акцентируя внимание на преступлениях мигрантов, Бастрыкин сообщил о росте количества расследованных по экономическим статьям, преступлениям «полового характера» и в сфере незаконного оборота наркотических средств.

По данным СК, число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России, за 2023 год выросло более чем в три раза: с 1 787 до 6 082 деяний. Также растёт количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов.

Всего в прошлом году иностранцы совершили 21 тысячу преступлений. Это на 6% ниже показателя 2022 года. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний, совершённых приезжими (с 3961 до 4385).

На заседании 23 июля Госдума приняла закон о введении в стране режима высылки нелегальных мигрантов. Этот режим вводится в дополнение к уже действующим режимам депортации и административного выдворения.