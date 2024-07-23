Москва, 23 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Количество преступлений, совершённых мигрантами в России, выросло более чем в три раза за 2023 год, сообщил 23 июля Следственный комитет РФ.

Belkin Alexey/Global Look Press

В ведомстве прошло совещание под председательством главы СК РФ Александра Бастрыкина. В докладе, который он заслушал, сообщалось, что в 2023 году мигранты совершили 21 тысячу преступлений. Это на шесть процентов ниже показателя 2022 года года.

«При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний, совершённых приезжими (с 3961 до 4385). Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершённых лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1787 до 6082», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов продолжает увеличиваться.

Заслушав доклад, Бастрыкин заявил, что преступления мигрантов плохо сказываются на межэтнических отношений на территории России.

Глава ведомства поручил подготовить информацию о криминогенной ситуации в миграционной сфере для глав регионов. Он подчеркнул, что особого внимания требует контроль за деятельностью организаций, привлекающих в страну иностранных рабочих.

Как сообщало ИА Регнум, Бастрыкин 27 июля на Петербургском международном юридическом форуме призвал ужесточить миграционную политику в стране. Глава СК РФ сообщил, что в течение прошлого года общее количество преступлений экстремистского характера выросло в стране на 147%.

Акцентируя внимание на преступлениях мигрантов, Бастрыкин сообщил о росте количества расследованных по экономическим статьям, преступлениям «полового характера» и в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Выступая на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, глава Следственного комитета заявил о необходимости запрета никабов в России.

На заседании 23 июля Госдума приняла закон о введении в стране режима высылки нелегальных мигрантов. Этот режим вводится в дополнение к уже действующим режимам депортации и административного выдворения.

Те мигранты, на которых будет распространяться действие режима высылки, не смогут без разрешения МВД менять место жительства и выезжать за пределы региона, управлять транспортом и вступать в брак.