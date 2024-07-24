Анкара, 24 июля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Турецкий мотоциклист Онур Обут в ходе допроса назвал причиной гибели российской байкера и блогера Татьяны Озолиной, известной в соцсетях под псевдонимом МотоТаня, её ошибку во время совершения обгона. Об этом 24 июля сообщило турецкое агентство DHA.

Кадр из видео МотоТаня

По словам Обута, группа из трёх мотоциклов направилась в сторону города Милас, и в это время одни из них — Сергей Хадриков — немного отстал от него и Озолиной.

«Между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. (Как утверждает Обут. — Прим. ред.), Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, вследствие чего её мотоцикл врезался сзади в мотоцикл Обута», — говорится в публикации.

Уточняется, что отставший от спутников Хадриков подтвердил слова Обута о том, что блогер неправильно совершала обгон. Озолина погибла на месте аварии, её тело находится на судмедэкспертизе в Мугле.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что блогер МотоТаня погибла в результате аварии в Турции. ДТП произошло на автомобильной дороге между городами Сёке и Миляс у деревни Сарычай в провинции Мугла.

Незадолго до гибели в ДТП Озолина опубликовала пост, в котором заявила о планах покорить Турцию. Последнюю публикацию в соцсетях блогер сделала около 10:00 мск в турецком городе Измир.

Позднее 23 июля в интернете появились фотографии с места гибели МотоТани в Турции. На них виден красный мотоцикл, который лежит на обочине дороги и от которого от сильного удара отлетели некоторые детали.

Глава столичного сообщества «Мотомосква» Андрей Иванов рассказал, что за жизнью погибшей Озолиной следили миллионы пользователей. По его словам, у погибшей была интересная, яркая и красивая жизнь.

Озолина являлась блогером-миллионником, и только на канале в YouTube у неё было около двух миллионов подписчиков. Она подробно рассказывала в соцсетях о своих путешествиях.