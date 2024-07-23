Москва, 23 июля, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Российская блогер Татьяна Озолина, более известная под псевдонимом МотоТаня, незадолго до гибели в автоаварии опубликовала пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию.

Кадр из Телеграм — канала РИА Новости

«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», ― написала она в профиле в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

После известия о смерти байкерши поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией. Один из пользователей отметил символичность её последнего поста.

Как сообщало ИА Регнум, блогер и байкер из России Татьяна Озолина погибла в результате ДТП в Турции. По информации турецкого агентства Anadolu, авария произошла на автодороге между городами Сёке и Миляс у деревни Сарычай в провинции Мугла. Здесь столкнулись мотоциклы МотоТани и мотоблогера из Турции Онура Обута. Озолина скончалась на месте происшествия, Обута доставили в больницу Миляса.

По данным агентства IHA, группа из трёх мотоциклов столкнулась с фурой, после чего один из байкеров врезался в разделительный барьер посреди дороги, второй — в барьер на обочине.

Озолина была блогером-миллионником, только на канале в YouTube у неё было около двух миллионов подписчиков. В соцсетях она подробно рассказывала о своих путешествиях. Последняя публикация в соцсетях сделана блогером около 10:00 мск в турецком городе Измир.

Согласно информации на официальном сайте Татьяны Озолиной, она родилась в городе Тара Омской области. С отличием окончила среднюю общеобразовательную школу и школу искусств.

В 15 лет уехала от родителей учиться в Омск. Получила два образования: средне-специальное по хореографии и высшее по экономике управления. В 2008 году вошла в топ-150 самых красивых девушек Омска. В 2011 году у нее родился сын.

В 2012 году Озолина переехала в Москву, а в 2014-м приобрела свой первый мотоцикл. Уже в конце 2015 года, благодаря фото и видео на мотоцикле, девушка стала популярна не только в России, но и за рубежом. Количество её поклонников росло, и в 2020 году она стала самой популярной мотоциклисткой в мире по количеству подписчиков.

Озолина рассказала, что ездит за рулём мотоцикла по Москве, Росси и другим странам уже восемь лет.