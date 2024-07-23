Москва, 23 июля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. За жизнью блогера и байкерши Татьяны Озолиной, известной под псевдонимом МотоТаня, следили миллионы. Об этом сообщил руководитель столичного сообщества «Мотомосква» Андрей Иванов.

Соцсети МотоТаня

Он добавил, что у девушки была интересная, яркая и красивая жизнь.

«Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Её обожали, ей завидовали, ей восхищались, её копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Всё было. Теперь осталась лишь память», ― написал Иванов в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, российская блогерша МотоТаня погибла в ДТП в Турции 22 июля. Авария произошла на автодороге между городами Сёке и Миляс у деревни Сарычай в провинции Мугла. Её мотоцикл столкнулся с байком мотоблогера из Турции Онура Обута. Озолина скончалась на месте происшествия, Обута доставили в больницу Миляса. По данным агентства IHA, группа из трёх мотоциклов столкнулась с фурой.

Незадолго до гибели Озолина опубликовала символичный пост о планах покорить Турцию. После известия о смерти байкерши поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией.

Также в Сети появились фотографии с места гибели блогерши. На снимках ― красно-чёрный мотоцикл, лежащий на обочине дороги. Видно, что от сильного удара отлетели некоторые детали байка.