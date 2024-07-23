Москва, 23 июля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии с места гибели российской блогерши Татьяны Озолиной, более известной в соцсетях под псевдонимом МотоТаня. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

Кадр из Телеграм — канала

На снимках ― красный мотоцикл, лежащий на обочине дороги. Видно, что от сильного удара отлетели некоторые детали байка.

Как сообщало ИА Регнум, блогер и байкер из России Татьяна Озолина погибла в результате ДТП в Турции. По информации турецкого агентства Anadolu, авария произошла на автодороге между городами Сёке и Миляс у деревни Сарычай в провинции Мугла. Здесь столкнулись мотоциклы МотоТани и мотоблогера из Турции Онура Обута. Озолина скончалась на месте происшествия, Обута доставили в больницу Миляса.

По данным агентства IHA, группа из трёх мотоциклов столкнулась с фурой, после чего один из байкеров врезался в разделительный барьер посреди дороги, второй — в барьер на обочине.

Озолина была блогером-миллионником, только на канале в YouTube у неё было около двух миллионов подписчиков. В соцсетях она подробно рассказывала о своих путешествиях. Как она сама написала на своём официальном сайте, за рулём мотоцикла по России и другим странам она ездит уже восемь лет. Последняя публикация в соцсетях сделана блогером около 10:00 мск 22 июля в турецком городе Измир.

Незадолго до гибели в автоаварии Озолина опубликовала пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию. Один из пользователей в комментариях под сообщением отметил символичность её последнего поста.