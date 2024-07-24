Москва, 24 июля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Израиль не заинтересован в полномасштабном конфликте с Ливаном, но готов к нему. Об этом 24 июля журналистам заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

Михаил Синицын / ТАСС

«Игра в футбол идёт 90 минут, думаю мы на 85-й минуте [от военной операции в Ливане], и это уже довольно близко к концу игры», ― подчеркнула дипломат.

Она добавила, что Израиль даёт шанс урегулированию ситуации дипломатическим путём, при этом не исключила, что Тель-Авив «будет вынужден» вступить в полномасштабную войну на северном фронте.

Дипломат также указала, что терпение израильских властей находится на пределе. Либо «Хезболла» прекратит обстрелы израильской территории, а для этого, по её словам, необходим приказ из Тегерана, либо Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт войну. Тогда удар по Ливану и Сирии, по северному фронту будет масштабным и очень серьёзным, добавила посол.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня ЦАХАЛ объявила, что одобрила и утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Как заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант, наступление ЦАХАЛ в Ливане может произойти в любой момент. При этом он не исключил некие договорённости, если стороны смогут найти приемлемые для них обеих решения.

Советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Камал Харази 2 июля подчеркнул, что Тегеран полностью поддержит «Хезболлу» в случае, если Израиль начнёт полномасштабную войну против Ливана. По его словам, Ливан также поддержат все арабские страны и члены так называемой «оси сопротивления».

Главный редактор журнала Forbes Стив Форбс 24 июля заявил, что Израиль, Иран и движение «Хезболла» рано или поздно неизбежно вступят в вооружённый конфликт, который может затронуть Соединённые Штаты Америки и Россию. Также Форбс предположил, что конфликт на Ближнем Востоке также может оказать влияние на Китай и спровоцировать конфликт между Пекином и Вашингтоном.