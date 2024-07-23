Вашингтон, 24 июля, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Израиль, Иран и движение «Хезболла» рано или поздно неизбежно вступят в вооружённый конфликт, который может затронуть Соединённые Штаты и Россию, заявил главный редактор журнала Forbes Стив Форбс.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

«Назревает большая война между Израилем, «Хезболлой» и Ираном. Столкновение неизбежно… Такой конфликт может быстро расшириться, вовлекая в него США и Россию», — говорится в материале.

Также Форбс предположил, что конфликт на Ближнем Востоке также может оказать влияние на Китайскую Народную Республику и спровоцировать конфликт между Пекином и Вашингтоном.

По его словам, Иран с начала военной операции Израиля в секторе Газа намеревается подтолкнуть Тель-Авив к заключению сделки с «Хезболлой», в рамках которой шиитское движение прекратит ракетные обстрелы в обмен на прекращение огня в секторе Газа и неприкосновенность палестинского движения ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Камал Харази подчеркнул, что Тегеран полностью поддержит «Хезболлу» в случае, если Израиль начнёт полномасштабную войну против Ливана. По его словам, Ливан также поддержат все арабские страны и члены так называемой «оси сопротивления».

18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что одобрила и утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Соответствующее решение рассматривалось на оперативном совещании в штабе Северного командования израильских войск. 18 июля глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наступление ЦАХАЛ в Ливане может произойти в любой момент. При этом он не исключил некие договорённости, если стороны смогут найти приемлемые для них обеих решения.