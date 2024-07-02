Тегеран, 2 июля, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Иран всеми силами поддержит движение «Хезболла» в случае, если Израиль начнёт полномасштабную войну против Ливана, заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Камал Харази в интервью газете Financial Times.

TASS / Hussain Ali/ZUMA Press Wire

«Все арабские страны и члены «оси сопротивления» поддержат Ливан против Израиля. Появится вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран», — сказал он.

В такой ситуации у Ирана не будет другого выбора, кроме как поддерживать «Хезболлу» всеми средствами, добавил Харази. Он также призвал США оказать давление на Израиль, чтобы предотвратить эскалацию.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что одобрила и утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Соответствующее решение рассматривалось на оперативном совещании в штабе Северного командования израильских войск. Планы согласовывались командующим Северным военным округом Ори Гордином и начальником оперативного управления генштаба ЦАХАЛ Одедом Басюком.

12 июня израильские военные убили одного из командиров «Хезболлы», которого назвали «самой важной» целью среди представителей этой группировки. Он погиб при ударе по городу Джуайя на юге Ливана.