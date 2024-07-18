Тель-Авив, Израиль, 18 июля, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля генерал-майор Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ может начать наступление в Ливане мгновенно, «в одночасье». О намерениях военного чиновника написала газета Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Галант, выступая перед резервистами бригады Одед заверил, что наступление Израиля будет неожиданным и резким.

«Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но всё может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко», — предупредил министр, пояснив, что такой план будет реализован в результате действий «Хезболлах».

При этом Галант не исключил и некие договорённости, если лидеры движения будут готовы к переговорам с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа продолжится до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не прекратит своё существование, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 13 июля.

По данным телеканала Al Jazeera, на 11 июля в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 38 345 человек, более 88 тысяч получили ранения. Пропавшими без вести числятся около десяти тысяч человек.

Правительство Израиля объявило государственной землёй крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины, написала израильская неправительственная организация «Шалом ахшав» («Мир — сейчас»), отслеживающая поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу.