Тель-Авив, Израиль, 19 июня, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Руководство ЦАХАЛ заявило, что одобрило и утвердило планы боевых действий для наступления в Ливане. Решение принято 18 июня по итогам оперативного совещания в штабе Северного командования.

@alishoeib1970 Израильский танк на территории Ливана

В распространённом заявлении Армии обороны Израиля указано, что командующий Северным военным округом Ори Гордин и начальник оперативного управления генштаба Одед Басюк утвердили планы боевых действий, оценив ситуацию.

Они одобрили планы военных действий наступления в Ливане и приняли решения насчёт продолжения повышения боеготовности армии на местах.

Как сообщало ИА Регнум, несколько объектов ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана подверглись атаке боевых израильских самолётов 16 июня. В числе атакованных объектов были военное сооружение и склад с оружием.

12 июня израильские военные убили одного из командиров «Хезболлы», которого назвали «самой важной» целью среди представителей этой группировки. Он погиб при ударе по городу Джуайя на юге Ливана.

ЦАХАЛ и Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях ввели ежедневную «тактическую паузу» в боевых действиях на юге сектора Газа.