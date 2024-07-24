Москва, 24 июля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не понимает, с какой целью её супруг Владислав пытается ввести общество в заблуждение.

Сергей Бобылев/РИА Новости Татьяна Бакальчук

«И у меня, и у детей всё хорошо. Не понимаю, для чего Владислав вводит в заблуждение других людей», — процитировало её РБК.

Она выразила сожаление по поводу того, что внутренние семейные проблемы в итоге стали известны в публичном пространстве и пожелала оставить подробности бракоразводного процесса при себе.

Сделку с группой Russ Бакальчук назвала инструментом для необходимой трансформации, которая позволит создать абсолютно новый высокотехнологичный российский бизнес-продукт. Основательница маркетплейса опровергла ухудшение показателей торговой площадки. Только за первую половину текущего года оборот Wildberries вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись разговора с Владиславом Бакальчуком, который утверждал, что маркетплейс подвергся попытке «рейдерского захвата». Он также рассказал, что его жена ушла из дома.

Владислав заявил, что проблемы в семье и в компании начались ещё в марте. По словам сооснователя бизнеса, у него нет возможности встретиться с супругой, поскольку «рейдеры» оградили её от мужа и детей.

Позднее сама основательница Wildberries опровергла информацию о захвате маркетплейса, отметив, что её супруг был в курсе проведения сделки с компанией Russ Outdoor. Она также сообщила о начале бракоразводного процесса и подчеркнула, что не является чьей-то заложницей и ни от кого не скрывается.

В Кремле отметили, что вопрос слияния Wildberries и Russ находится вне компетенции правительства, как и семейные отношения основателей маркетплейса.