Париж, 24 июля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в городе Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта. Такое решение 24 июля на 142-й сессии в Париже принял Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

Natacha Pisarenko/Global Look Press

За этот вариант проголосовали 83 члена комиссии МОК, шесть представителей комитета высказались против и шесть воздержались.

«МОК с честью объявляет, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США», — сообщил глава организации Томас Бах.

Солт-Лейк-Сити был единственным городом, кто подал заявку на проведение Игр. Столицей Олимпиады он станет во второй раз. Ранее соревнования мирового уровня он принимал в 2002 году.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Игр состоится на реке Сене.

24 июля члены Международного олимпийского комитета проголосовали за кандидатуру Французских Альп в качестве места проведения зимних Олимпийских игр 2030 года. По результатам голосования 84 члена поддержали предложение, четверо проголосовали против и семь воздержались.

Летние Олимпийские игры 2028 года запланированы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Игры 2034 года в настоящее время запланированы на февраль, а Паралимпийские игры — на март.

17 июля первый президент WADA и член МОК Ричард Паунд заявил, что Всемирное антидопинговое агентство может признать Американское антидопинговое агентство (USADA) несоответствующим кодексу из-за расследования в отношении китайских пловцов и лишить США права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.