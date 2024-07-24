Париж, 24 июля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Члены Международного олимпийского комитета (МОК) на сессии 24 июля проголосовали за кандидатуру Французских Альп в качестве места проведения зимних Олимпийских игр 2030 года.

Natacha Pisarenko/AP/TASS 142-я сессия Международного олимпийского комитета в Париже

«МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах при выполнении установленных комитетом условий», — заявил глава организации Томас Бах.

По результатам голосования 84 члена поддержали предложение, четверо проголосовали против и семь воздержались.

Глава МОК добавил, что исполком комитета назначил октябрь 2024 года дедлайном для выдачи гарантий от исполняющего обязанности премьер-министра Габриэля Атталя. К утверждению парламентом они должны быть готовы не позже марта 2025 года.

Также потребуется подтверждение договора трёх регионов — Эвиан, Рона-Альпы и Прованс-Альпы с французским правительством. Делегация страны подтвердила, что данные требования выполнят, когда правительство будет в необходимой позиции для этого, подчеркнул глава комиссии по будущим Играм Карл Штосс.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Франция принимает летние Олимпийские Игры. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Издание Franceinfo сообщало, что власти страны в ходе подготовки к Олимпийским играм 2024 года за полгода выселили из столицы более 1,5 тысячи мигрантов. Как утверждал координатор организации «Врачи мира» Пьер Алаузи, механизм переселения мигрантов из Парижа в регионы запустили ради снижения числа «нежелательных» для государства людей.

В 2023 году власти города Саппоро, расположенного на севере Японии, приняли решение отозвать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году в связи с низкой заинтересованностью и поддержкой со стороны местных жителей. Согласно опросу агентства Jiji, лишь 27% жителей города поддержали идею проведения Олимпийских игр. Против выступили порядка 53% опрошенных. Причиной низкой поддержки стали коррупционные скандалы вокруг Олимпиады 2021 года в Токио.

Председателя оргкомитета Олимпиады-2020, бывшего премьер-министра Ёсиро Мори и члена оргкомитета Харуюки Такахаси обвинили в получении крупных взяток от производителя одежды Aoki Holdings. В обмен на деньги чиновники предоставили Aoki Holdings статус официального партнёра Олимпийских игр.