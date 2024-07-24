Москва, 24 июля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Если бы Киев хотел вести переговоры с Москвой, то отменил бы указ о запрете их проведения. Об этом 24 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Москве.

ТАСС/Сергей Карпухин

«Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Пекине с министром иностранных дел КНР Ван И заявил о готовности вести переговоры с представителями России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июля заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в ноябре 2022 года Зеленский законодательно запретил Киеву мирные переговоры с российским руководством.

Предметом российско-украинских переговоров может быть только капитуляция Киева, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что любые другие договорённости, которые позволят киевскому режиму сохраниться без демилитаризации и денацификации, приведут только к возобновлению боевых действий с ещё большей силой.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также вывести войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.