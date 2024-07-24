Москва, 24 июля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Полковника Федеральной службы безопасности России в отставке Михаила Полякова, а также предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского обвиняют в вымогательстве 42,5 млн рублей у IT-компании через популярные Telegram-каналы, сообщил 24 июля «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении обвиняемых. Трое фигурантов находятся в СИЗО. Им предъявили обвинение по статье («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»). Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Своей вины они не признают.

По версии следствия, Поляков разработал план, согласно которому на подконтрольных ему Telegram-каналах размещали негативные посты о собственниках IT-компании «Ланит». Так, желая завладеть имуществом руководителей «Ланита», фигуранты этого дела выдвинули незаконное требование о передаче денег за удаление сообщений и установку «блока на негатив».

В результате с ноября 2020 по июль 2023 года Поляков и его соучастники получили в общей сложности более 42 млн руб. Савинский и Санин, как полагает следствие, занимались обналичиванием полученных денег.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля 2023 года стало известно о задержании в Москве администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief, бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова. Александр Санин числился вторым фигурантом дела. Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ.

Тверской суд Москвы в сентябре прошлого года продлил арестПолякову.