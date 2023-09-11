Москва, 11 сентября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы продлил до 13 декабря арест администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаилу Полякову, которого обвинили в вымогательстве. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в суде.

ТАСС/Пресс-служба Тверского районного суда Михаил Поляков в суде

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Полякова и продлил срок содержания под стражей до 13 декабря», — приводит агентство слова представителя суда.

Уточняется, что фигурант обвиняется в вымогательстве.

Отмечается, что в рамках данного дела был арестован другой фигурант — генеральный директор ООО «Производственно-строительная компания «Наследие» Александр Санин.

По версии следствия, фигуранты вымогали 40 млн рублей у руководства АО «Ланит» за удаление и блокировку негативных публикаций о предприятии.

Как передавало ИА Регнум, о задержании в Москве администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief, бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова стало известно 14 июля. Также материалы поступили на второго фигуранта дела ― Александра Санина.

По данным следствия, фигуранты организовали работу сети популярных Telegram-каналов, в которых под видом новостных сообщений распространялась заведомо ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За её удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.