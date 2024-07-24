Москва, 24 июля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Гособвинение запросило почти десять лет тюрьмы топ-менеджеру компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрею Чеснокову, обвиняемому в махинациях со средствами Министерства обороны, сообщил 24 июля «Коммерсантъ».

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Уголовное дело по обвинению в мошенничестве Чеснокова, а также его сообщников Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом районном суде с августа 2022 года. По данным издания, на днях Генпрокуратура попросила суд признать подсудимых виновными и приговорить их к срокам в колонии общего режима. Так, Чеснокову светит почти десять лет колонии, а Лесных и Титову — девять и восемь лет.

По версии следствия, с двумя сообщниками бизнесмен похитил почти полмиллиарда рублей из 760 млн, которые выделили на реконструкцию расположенных в Казахстане и арендуемых российскими военными полигонов Теректа и Тургай. Гособвинение также просит удовлетворить к ним иск Минобороны на 488 млн рублей.

Запрошенный гособвинением срок для Чеснокова является максимально возможным наказанием, предусмотренным по статье о мошенничестве.

При этом, по данным издания, сотрудники антикоррупционного управления ФСБ не раз использовали Чеснокова в своих комбинациях для разоблачения коррумпированных коллег. Так, в 2019 году он помог изобличить оперуполномоченного питерского УФСБ Кирилла Либена, вымогавшего 10 млн рублей за прекращение проверки его компании.

Как сообщало ИА Регнум, в мае у фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве. Компания ООО «ГК «Пикет» получила от оборонного ведомства 2 млрд рублей, вырученных от поставок некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих.

Фигурантов дела гендиректора компании Андрея Есипова, финдиректора Виктория Антонова и начальника службы безопасности Михаила Кальченко обвиняют в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК). По обвинению в мошенничестве в начале апреля Басманный суд Москвы заключил их на два месяца под стражу.

В мае суд арестовал бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова на два месяца. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.