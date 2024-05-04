Москва, 4 мая, 2024, 10:39 — ИА Регнум. У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве, сообщила газета «Коммерсантъ».

Известия/Алексей Майшев

«По версии следствия, фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств, выделенных Минобороны России для реализации государственного контракта», — проинформировало издание.

Речь идёт о компании ООО «ГК «Пикет», которая получила от оборонного ведомства два миллиарда рублей, вырученные от поставок некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих. Следственный комитет теперь собирается предъявить обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК) гендиректору компании Андрею Есипову, финдиректору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко. По обвинению в мошенничестве в начале апреля Басманный суд Москвы заключил фигурантов дела на два месяца под стражу.

По версии следствия, соглашение заключили 10 ноября 2022 года. Оно предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для участников специальной военной операции. Однако выяснилось, что средства индивидуальной защиты не соответствуют требованиям контракта. В результате выделенные на закупку некачественного товара деньги следователи признали похищенными.

Во время обысков оперативники установили, куда потратили выделенные на закупку бронежилетов средства. Так Есипов стал обладателем долей в компаниях, таких как, например, «Тракмастер», «Монтавр-2», «Фаунд Мэри» и «Фикс и Точка». Помимо этого, он приобрёл три участка земли в подмосковной Балашихе. Он также вложил деньги в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м у метро «Тульская» в Москве. Фигурант также обладает 22 счетами в различных банках. Средства арестовали.

Защита обвиняемых обжаловала аресты и блокировку активов.

Как сообщало 6 апреля ИА Регнум, главе «Пикета» Андрею Есипову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 июня по делу о поставке в Вооружённые силы России некачественных бронежилетов. Суд отказал защите, просившей отправить обвиняемого под домашний арест.

Басманный суд 21 апреля арестовал троих фигурантов дела о поставках некачественных продуктов по завышенной стоимости для Минобороны. Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову заключили под стражу на два месяца, до 19 июня. Фигурантам дела предъявили обвинение в растрате, совершённой организованной группой либо в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.